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Россияне затосковали по СССР

10:31
  • среда
  • 19 декабря 2018

Ностальгия по СССР у россиян растет слишком быстро, это удивило социологов

В России растет число граждан, которые ностальгируют по Советскому Союзу и жалеют о его распаде. Это следует из опроса "Левада-Центра". По данным исследователей,  66% людей с горечью восприняли исчезновение СССР. При этом еще совсем недавно этот показатель составлял лишь 58%.

Большинство сожалеющих о закате Союза — люди старше 55 лет. Однако, что примечательно, в последнее время растет число таких "почитателей" и среди молодежи до 24 лет, которая знает об этом отрезке времени из книг, фильмов и рассказов старших родственников.

Тоску по СССР социологи объясняют ростом ожесточенности, потерей чувства принадлежности к великой державе, а также пенсионной реформой, отмечает "Газета.Ru".

"Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем", — пояснила сотрудник "Левада-Центра" Карина Пипия.

Летом прошлого года в России разгорелся скандал вокруг результатов опроса, проведенного "Левада-Центром", который был призван выявить выдающихся личностей в истории нашей страны. В тройку вошел Иосиф Сталин.

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