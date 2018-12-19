Сил уже мало: Дочь неизлечимо больной Тереховой в отчаянии после травли

В соцсетях ситуация со знаменитой артисткой не у всех нашла сочувствия

Дочь актрисы Маргариты Тереховой Анна призналась, что ей уже с трудом удается следить за своей матерью, страдающей болезнью Альцгеймера. В первую очередь, это касается финансовых затрат на уход за ней.

"Самостоятельно с этой проблемой справиться действительно трудно. Финансовая ответственность лежит на мне. Но и меня в последнее время здоровье подводит и сил уже мало", - отметила Анна Терехова.

По ее словам, все, что нужно матери сейчас, это хороший уход, питание и две сиделки. Анна добавила, что уход за больными Альцгеймером - тяжелый и круглосуточный труд, передает "Комсомольская правда".

Ранее в Сети начали комментировать заявление родственников Маргариты Тереховой на Первом канале. Они рассказали, что она страдает болезнью Альцгеймера, которая находится уже на поздней стадии.

Однако далеко не все пользователи интернета прониклись тяжелой для семьи легендарной артистки историей. Началась травля близких и родных Маргариты Тереховой, пишет "Дни.Ру".

Кто-то язвительно обратил внимание на то, что многие жители России и так вряд ли "в роскоши купаются и здоровы, аки лоси – что пенсионеры, что их близкие".

"50% населения страдают этой болезнью. Давайте собирать на всех людей. Почему только Тереховой? Другие люди тоже хотят доживать в своем разуме......Да! И лечения от болезни Альцгеймера у нас в стране пока нет", – написал еще один комментатор.

Между тем, дочь Тереховой решила не отвечать "на злые, грязные комментарии" и отметила, что "Бог всем судья". Она напомнила, что основная финансовая ответственность по уходу за матерью лежит на ней. А у нее есть только работа в Театре Луны. Также есть пенсия самой Маргариты Тереховой, помощь театра Моссовета и разовая поддержка фонда Артист. Но этого недостаточно.

Кроме того, Анна Терехова подчеркнула, что ее семье было трудно принять решение пойти на телевидение и откровенно рассказать о болезни матери.

Ранее стало известно о том, что состояние 76-летней Маргариты Тереховой ухудшается. Ей приходится проводить практически все время в специальной каталке для тяжелобольных пациентов. Родственники собирают деньги на поддержание ее в стабильном состоянии, так как, семейных сбережений почти не осталось. Они хотят поддерживать женщину в стабильном состоянии.

Народная артистка России дебютировала в кино в 1965 году. Она запомнилась ролями в таких кинокартинах, как "Белорусский вокзал", "Собака на сене", а также "Д’Артаньян и три мушкетёра". Кроме того, мировую известность ей принесла роль в картине "Зеркало" Андрея Тарковского.

Однако уже более 10 лет она не приходит на публичные мероприятия. Терехова не появляется на них после того, как у нее была диагностировали болезнь Альцгеймера. Родственники актрисы признались, что они не сразу заметили симптомы, так как она всегда отличалась рассеянностью.