Британия объявила России холодную войну

Соединенное королевство возвращается к стратегии холодной войны с Россией

Более 500 миллионов фунтов Великобритания выделит на борьбу с угрозами нового типа, в числе которых Лондон видит и Россию. В королевстве возобновится работа особого военного подразделения, созданного еще около 40 лет назад.

Новая холодная война. Анонсируя свою военную стратегию, британцы выводят на первый план исторические параллели. В Министерстве обороны заявили, что подобная доктрина уже существовала, но Лондон отказался от нее после потепления в советско-американских отношениях, передает "ТВ Центр". Пришло время вернуться к истокам. Все новое - хорошо забытое старое.

"Мы – одна из немногих стран, способных мобилизовать весь спектр возможностей в области обороны. В следующем году начнётся реализация нового проекта по трансформации вооруженных сил, в рамках которого на создание инновационного военного потенциала выделяется 160 миллионов фунтов стерлингов. Также в оборонный бюджет 2019 года закладывается возможность расходов на эти же цели ещё 340 миллионов. Эти средства дадут нам уверенность, что наши вооружённые силы будут обладать самым современным потенциалом, и мы всегда будем на шаг впереди врагов", - заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон.

Врагов министр обороны называет открыто: Иран, Китай и Россия. Именно эти страны, по мнению Уильямсона, ведут недружественную политику по отношению к другим государствам, провоцируют гонку вооружений. В британском силовом ведомстве, в частности, заметили, что Россия увеличила активность своих подводных лодок в Арктике. Активность эта "почти достигла уровня холодной войны" - очередная историческая параллель от британских военных.

Уильямсон уточнил - средства пойдут не только на модернизацию традиционных вооружений армии и флота, но и на создание новых кибервойск. Ведь война уже давно идет на фронтах интернет-пространства. И те же русские хакеры не дремлют. Военную стратегию Гэвин Уильямсон представил в парламенте. В палате общин министра обороны внимательно выслушали и вернулись к насущным вопросам. Оппозиция во главе с Джереми Корбином делает второй заход на свержение премьер-министра. Вотум недоверия напрямую Терезе Мэй объявить не удалось. Теперь все стрелы направлены в ее министров. Разные формулировки, суть одна - время этого кабинета истекло. Всему виной Brexit.

На прошлой неделе Мэй удалось сохранить кресло премьера. Однако оппозиция не дает покоя главе кабмина. Корбин намерен добиться своего до новогодних каникул. Политологи предрекают Мэй "невеселое рождество".

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".