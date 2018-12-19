На крючке: МВФ загнал Украину в долговую кабалу

Новый кредит МВФ обрадовал президента Украины Петра Порошенко

Международный валютный фонд одобрил новый кредит для Украины. Почти 4 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев. Первый транш состоится за несколько дней до Нового года. Но взамен на подарки у МВФ есть ряд требований. Как говорят эксперты, они отправят Киев в ещё большую долговую зависимость. Однако украинские власти сейчас больше озабочены вопросами религии и призывают верующих сделать выбор между Россией и Украиной.

День рождения Степана Бандеры, который приходится на 1 января, теперь не просто будут - должны отмечать на Украине. Такое постановление приняла Верховная Рада. В этот раз - дата круглая, 110-я годовщина. Последователи организатора националистического движения в этот день обычно устраивают шествие с факелами по улицам украинской столицы, которое зачастую перерастает в беспорядки. Нетрудно догадаться, какой размах это примет теперь, когда день рождения бандеровца приобрел статус официального праздника.

Но в Киеве, похоже, твердо решили начать Новый год с новыми традициями. Под Рождество Петр Порошенко рассчитывает получить томос об автокефалии созданной им самим религиозной структуры. Видимо, вообразив себя мессией, он уже не просто обращается к людям, а практически проповедует, стоя у алтаря вместе со священнослужителями, призывая прихожан перейти в новую украинскую церковь. А, по сути, обратиться в другую веру.

Он обещает не оказывать ни на кого давления, но гонения на единственную в стране каноническую православную церковь только усиливаются. Наместник Киево-Печерской Лавры, которая относится к Московскому патриархату, митрополит Павел вызван на допрос в СБУ после того как обыски прошли в его доме и в хозяйстве Лавры. Опасность, которая грозит на Украине священникам, не принявшим церковный раскол, понимают даже в Европе - об этом пишет австрийская пресса.

"Тот факт, что основание "единой" Украинской православной церкви является скорее политическим, чем религиозно мотивированным событием, в принципе был признан самим Петром Порошенко, который в воскресенье сидел в первом ряду на Объединительном соборе. Украинский президент назвал новую структуру "церковью без Путина". Однако единой церкви на Украине давно не существует", - отмечает Der Steandard.

Западные же покровители Киева делают вид, что в упор не видят, как на Украине начинается новый виток религиозного конфликта. Наоборот, Вашингтон только подливает масла в огонь. Вслед за Порошенко, который вразрез с конституцией страны вмешивается в дела церкви, активность решил проявить и госсекретарь США Майкл Помпео.

"Государственный секретарь Майкл Помпео поговорил по телефону с новоизбранным главой Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку США свободы вероисповедания и суверенитета Украины. Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по их собственному выбору", - говорится в сообщении Госдепа.

Перед главным же выбором - президента страны - Украина получает от Запада щедрые финансовые вливания. Международный валютный фонд одобрил программу помощи на общую сумму почти в 4 миллиарда долларов. Первый транш, около полутора миллиардов, отправится в Киев до 25 декабря. Несмотря на очевидный кризис в экономике страны, Петр Порошенко и это пытается записать в свои заслуги.

Но избиратели, судя по всему, массово шагают на выход из страны. Давки на границе с Польшей давно стали наглядной иллюстрацией, как обстоят дела на Украине. Правда, с Нового года один из пунктов пропуска во Львовской области закроют для пешеходов - причем по инициативе Варшавы. Киеву явно дают понять - со своими проблемами разбирайтесь сами.

Борис Иванин, "ТВ Центр".