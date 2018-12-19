Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой красивой

Президент США сообщил, что стена на границе с Мексикой будет "художественно оформленной"

США возводят на границе с Мексикой не простую стену, а красивую конструкцию с художественным оформлением. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на нападки демократов.

Те заявили, что не хотят выделять деньги на строительство бетонного забора. В Вашингтоне в эти дни идут горячие споры о финансировании сооружения. Президент требует у Конгресса ещё 5 миллиардов долларов на строительство стены.

Демократы на такую крупную сумму не согласны. Договориться нужно за два дня. Если прийти к согласию не получится, то бюджет на финансовый год утверждён не будет. А это грозит Америке так называемым "шатдауном" - то есть временной приостановкой работы всех правительственных и госучреждений.