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Госдума рассмотрит десятки громких законопроектов

12:03
  • среда
  • 19 декабря 2018

Парламентарии должны рассмотреть и принять несколько громких и общественно-значимых документов

В среду в Госдуме проходит заключительное пленарное заседание осенней сессии. За четыре месяца депутаты приняли сотни важных законопроектов, был одобрен бюджет на ближайшую трёхлетку. В последней день осенней сессии парламентарии будут работать до самого вечера. Третьего чтения ожидают около 40 документов. Заседание посетит Дмитрий Медведев.

На Охотном ряду работает корреспондент "ТВ Центра" Лилия Акиньшина.

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