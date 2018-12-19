Госдума рассмотрит десятки громких законопроектов

Парламентарии должны рассмотреть и принять несколько громких и общественно-значимых документов

В среду в Госдуме проходит заключительное пленарное заседание осенней сессии. За четыре месяца депутаты приняли сотни важных законопроектов, был одобрен бюджет на ближайшую трёхлетку. В последней день осенней сессии парламентарии будут работать до самого вечера. Третьего чтения ожидают около 40 документов. Заседание посетит Дмитрий Медведев.

На Охотном ряду работает корреспондент "ТВ Центра" Лилия Акиньшина.