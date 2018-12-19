Россиян предупредили об опасности "проверенных" временем таблеток

Многие препараты из "советской" аптечки устарели

Чаще всего в уходящем году россияне лечились цитрамоном и активированным углем. Именно эти препараты лидировали весь год по числу продаж в аптеках.

Однако такой выбор народа медики не одобряют. Несмотря на то, что оба препарата известны уже давно и во многих семьях считаются проверенными временем, врачи рекомендуют перейти на их современные аналоги.

По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, основная причина популярности цитрамона и активированного угля в их дешевизне, а не эффективности. Эксперт предупреждает, что данные таблетки уже нельзя назвать безопасными.

"Эти средства не очень простые, у них есть более современная замена, более дорогая, но без побочных эффектов, которые провоцируют эти средства", — заявил в беседе с News.ru Саверский. Кроме того данные продаж указывают на массовое самолечение. Эксперт убежден, что врач не станет назначать такие лекарственные средства.