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Москвичей пригласили на встречи с главами управ

12:04
  • среда
  • 19 декабря 2018

В округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ

Подготовка к Новому Году и Рождеству, благоустройство улиц и организация спортивных секций. Эти и другие актуальные вопросы жизни столицы в среду могут обсудить все желающие на встречах с главами управ.

Обсудят запланированные мероприятия в канун праздников, расскажут, что подготовлено для москвичей и где можно будет провести выходные. На встречах также будут присутствовать специалисты ЦОДД для обсуждения вопросов организации дорожного движения.

Начало в 19 часов. Места проведения встреч можно уточнить на сайтах префектур и в Департаменте территориальных органов исполнительной власти города.

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