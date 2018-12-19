Москвичей пригласили на встречи с главами управ

В округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ

Подготовка к Новому Году и Рождеству, благоустройство улиц и организация спортивных секций. Эти и другие актуальные вопросы жизни столицы в среду могут обсудить все желающие на встречах с главами управ.

Обсудят запланированные мероприятия в канун праздников, расскажут, что подготовлено для москвичей и где можно будет провести выходные. На встречах также будут присутствовать специалисты ЦОДД для обсуждения вопросов организации дорожного движения.

Начало в 19 часов. Места проведения встреч можно уточнить на сайтах префектур и в Департаменте территориальных органов исполнительной власти города.