Беременную Меган Маркл выгнали из дворца

Герцогиня нарушила традиции королевской семьи

Герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус в Виндзоре. По официальной версии, супруги решили увеличить площадь своего жилья в связи с грядущим рождением первенца. Однако британские СМИ пишут, что Меган Маркл нарушая традиции, не смогла ужиться с другими членами королевской семьи.

Писательница Клаудия Джозеф намекнула на отличия в поведении Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

"Правда в том, что Миддлтон – совсем другой человек. Она очень спокойная, не пытается изменить семью, делать что-то по-другому, и этим очень похожа на своего супруга. Она избегает публичности. Миддлтон не стремится нарушить правила, как Маркл", – цитирует слова писательницы Дни.ру.

По ее мнению, секрет всеобщего восхищения Маркл в ее бунтарском характере и стремлении изменить монархию в лучшую сторону. Членов королевской семьи могло не устроить то, как быстро наступают перемены.

Герцогиню уже сравнивают с принцессой Дианой.

"Меган пытается войти в новую роль, но ее трагедия в том, что все может закончиться точно так же, как с леди Ди", – отметил автор биографии принца Чарльза Том Бауэр.

Ранее ТВЦ писал о том, что отец Меган Маркл возмутился поведением дочери.