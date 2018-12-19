Безвольный Порошенко попался на крючок Запада

Почему украинский лидер ввел военное положение

Президент Украины Петр Порошенко оказался под нешуточным давлением после провокации в Керченском проливе. Причем, действий от него ждали не только украинские политики, но и западные страны.

Как рассказал украинский политолог Владимир Фесенко, сотрудничающий с администрацией президента, в итоге Порошенко пришлось вводить военное положение. Иначе его обвинили бы в бездеятельности под давлением внутренних и внешних сил.

Таким образом, украинский лидер, принимая транши от зарубежных партнеров, потерял собственную волю и попался на крючок Запада. В сложившейся ситуации он уже не мог ослушаться своих наставников.

"Он был в определенной ловушке. По моему мнению, он не мог не ввести военное положение после событий вокруг Керченского пролива. Если бы он не сделал соответствующие действия, то его бы обвинили в невыполнении своих обязанностей как верховного главнокомандующего", – приводит слова Фесенко "ПолитНавигатор".

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины оказался в "политическом капкане" из-за того, что не смог продавить в парламенте введение военного положения на два месяца. Самого Порошенко он сравнил с крысой, загнанной в угол. По словам парламентария, украинский лидер будет бороться за власть до конца, хотя это грозит стране новыми рисками.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. В тот день российские пограничники задержали три украинских судна. Это были бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. Арестованы 24 моряка, участвовавших в провокации.

После этого Порошенко ввел военное положение в десяти областях Украины на 30 дней, хотя изначально рассчитывал на более длительный срок. В России назвали инцидент в Керченском проливе провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.