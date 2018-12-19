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Москвичи победно выступили на Международном конкурсе детских инженерных команд

11:27
  • среда
  • 19 декабря 2018

Москвичи стали триумфаторами престижного международного конкурса

Учащиеся из Москвы удачно выступили на Международном конкурсе детских инженерных команд. Финальный тур состоялся в середине декабря в Петербурге.

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях поздравил школьников с победой на престижном соревновании. "Московские школьники триумфально выступили на Международном конкурсе детских инженерных команд. В финале приняли участие 74 команды из семи стран мира. Поздравляю, больше смелых идей!", - написал мэр в Twitter.

Абсолютным победителем в номинации "Перестройка+" стали учащиеся из столичной школы №1517. В номинации "Космическая станция" победили ученики школы №1298 и образовательного комплекса "Юго-Запад".

Команда школы имени Маршала Чуйкова стала лучшей в номинации "Микробный топливный элемент", а команды Московского государственного образовательного комплекса, школ № 1498, 354 и 2097 получили специальный приз молодежного жюри: дорогостоящее программное обеспечение.

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