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Умерли несколько лет назад: в знаменитой онкоклинике нашли неопознанные тела

11:29
  • среда
  • 19 декабря 2018

Страшную находку сделали во время проверки московской больницы

В Национальном центре онкологии имени Блохина нашли несколько человеческих тел. Все они уже превратились в мумии.

Трупы удалось обнаружить благодаря внутренней проверке. "В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад", - цитирует ТАСС сотрудника правоохранительных органов.

Тела лежали в морге больницы. Их личности не известны. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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