Умерли несколько лет назад: в знаменитой онкоклинике нашли неопознанные тела

Страшную находку сделали во время проверки московской больницы

В Национальном центре онкологии имени Блохина нашли несколько человеческих тел. Все они уже превратились в мумии.

Трупы удалось обнаружить благодаря внутренней проверке. "В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад", - цитирует ТАСС сотрудника правоохранительных органов.

Тела лежали в морге больницы. Их личности не известны. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.