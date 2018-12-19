Лолита Милявская накопила сотни тысяч долга за ЖКХ

В преддверии Нового года певица обнаружила долг в 260 тысяч рублей

Лолита Милявская отказывается гасить долг, возникший из-за просроченных платежей за капитальный ремонт. По словам Лолиты, ремонт дома запланирован на 2041 год.

Певица считает сумму завышенной в несколько раз, она предположила, что к 2041 году по требованию коммунальщиков заплатит стоимость нового дома. Кроме того, звезда не уверена, что доживет до этого времени. Артистка готовит обращение в суд.

"А так хотелось закончить год без долгов. Теперь опять в суд. Приговор понятен, надо будет кому-то на очень хорошее сегодня скинуться", – написала Лолита в Instagram.

Несколько лет назад коммунальщики уже подавали в суд на певицу за долги. Суд встал на их сторону. Кроме того, Лолита судилась с управляющей компаний в Болгарии, где у нее есть квартира.



