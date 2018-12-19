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В Кремле рассказали, что мешает спать Путину

12:28
  • среда
  • 19 декабря 2018

Президенту приходится работать с огромным массивом информации

Владимир Путин тщательно готовится к ежегодной пресс-конференции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, порой работа затягивается до глубокой ночи.

"Все равно идут мероприятия. И коллегия Министерства обороны, и какие-то совещания по другим вопросам, которые невозможно отложить. Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента", — сказал Песков, пишет "Газета.Ru".

Также представитель Кремля в эфире телеканала НТВ рассказал о темах, которые будут затронуты во время общения Путина с журналистами. В частности, речь пойдет о российско-американских отношениях, региональных конфликтах, внутренней экономике, передает РИА Новости.

20 декабря состоится 14-я большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она начнется в 12:00 по московскому времени. В 2017 году аналогичное мероприятие продлилось менее четырех часов.

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