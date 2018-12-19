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В Ставрополе расстреляли готовивших теракт боевиков

12:16
  • среда
  • 19 декабря 2018

В Ставрополе благодаря сотрудникам ФСБ был предотвращен теракт

В Ставрополе при попытке задержания уничтожены боевики "Исламского государства" (террористическая организация запрещена на территории России), открывшие огонь по силовикам. Об этом ТВЦ.ru сообщили в ЦОС ФСБ России.

Среди сотрудников спецслужб пострадавших нет. На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, создании террористической организации и незаконном ношении оружия.

В конце октября в Майском районе Кабардино-Балкарии силовики попытались остановить автомобиль. Сидевшие там люди открыли огонь и были ликвидированы ответным огнем.

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