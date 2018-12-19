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Прокурора по делу Савченко в суде атаковали сапогом

12:47
  • среда
  • 19 декабря 2018

Украинский прокурор пострадал из-за активистов на рассмотрении дела Надежды Савченко

Небольшая потасовка произошла в Шевченковском районном суде Киева, где во вторник рассматривался вопрос о продлении ареста народному депутату Украины Надежде Савченко.

После оглашения решения суда, который постановил оставить Савченко за решеткой еще на два месяца, один из активистов бросил в прокурора сапог. При этом остальные сторонники депутата кричали: "Позор!". Видеозапись инцидента доступна в интернете.

Заседание по делу Савченко должно было состояться еще 13 декабря, однако было отложено из-за ее плохого самочувствия. Депутат Рады болезненно выходила из сухой голодовки, которая длилась семь дней. У нее начались проблемы со слухом и зрением.

Напомним, Савченко подозревается в подготовке терактов и госпереворота, а также в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко.

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