Прокурора по делу Савченко в суде атаковали сапогом

Украинский прокурор пострадал из-за активистов на рассмотрении дела Надежды Савченко

Небольшая потасовка произошла в Шевченковском районном суде Киева, где во вторник рассматривался вопрос о продлении ареста народному депутату Украины Надежде Савченко.

После оглашения решения суда, который постановил оставить Савченко за решеткой еще на два месяца, один из активистов бросил в прокурора сапог. При этом остальные сторонники депутата кричали: "Позор!". Видеозапись инцидента доступна в интернете.

Заседание по делу Савченко должно было состояться еще 13 декабря, однако было отложено из-за ее плохого самочувствия. Депутат Рады болезненно выходила из сухой голодовки, которая длилась семь дней. У нее начались проблемы со слухом и зрением.

Напомним, Савченко подозревается в подготовке терактов и госпереворота, а также в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко.