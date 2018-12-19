Порошенко заставил украинцев праздновать день рождения Бандеры

На Украине в 2019 году отметят юбилеи и других националистов

На Украине депутаты Верховной рады включили в список памятных дат и юбилеев, которые будут праздноваться в 2019 году, день рождения украинского националиста Степана Бандеры. Годовщина приходится на 1 января следующего года.

Таким образом, 110-я годовщина со дня рождения Бандеры станет украинским официальным праздником. В Раде его назвали "выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения".

Также в 2019 году на Украине будут отмечаться юбилеи других националистов, таких, как Петр Федун, Петр Олийнык и Симон Петлюра. Кроме того, будут отмечаться дни рождения, гетмана Ивана Мазепы и "патриарха" так называемой "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарета (Денисенко), сообщает ТАСС.

Ранее Львовский областной совет провозгласил 2019 год годом Степана Бандеры. Кроме того, Минобразования страны организует проведение специальных уроков для детей, которые будут посвящены деятельности известных украинских националистов.

До этого последователи организатора националистического движения неоднократно устраивали шествие с факелами в честь своего кумира. Европа не обращала внимание на эти акции, а также на то, что Бандеру на Украине возвели в ранг национального героя. Кроме того, бойцы нацистских батальонов давно стали ударной силой новой киевской власти.

Организация Бандеры при его жизни прославилась своими жестокими зачистками на Западной Украине и в Польше. Националисты тогда вырезали людей тысячами, не щадя ни женщин, ни пожилых людей, ни детей.