ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко заставил украинцев праздновать день рождения Бандеры

13:19
  • среда
  • 19 декабря 2018

На Украине в 2019 году отметят юбилеи и других националистов

На Украине депутаты Верховной рады включили в список памятных дат и юбилеев, которые будут праздноваться в 2019 году, день рождения украинского националиста Степана Бандеры. Годовщина приходится на 1 января следующего года.

Таким образом, 110-я годовщина со дня рождения Бандеры станет украинским официальным праздником. В Раде его назвали "выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения".

Также в 2019 году на Украине будут отмечаться юбилеи других националистов, таких, как Петр Федун, Петр Олийнык и Симон Петлюра. Кроме того, будут отмечаться дни рождения, гетмана Ивана Мазепы и "патриарха" так называемой "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарета (Денисенко), сообщает ТАСС.

Ранее Львовский областной совет провозгласил 2019 год годом Степана Бандеры. Кроме того, Минобразования страны организует проведение специальных уроков для детей, которые будут посвящены деятельности известных украинских националистов.

До этого последователи организатора националистического движения неоднократно устраивали шествие с факелами в честь своего кумира. Европа не обращала внимание на эти акции, а также на то, что Бандеру на Украине возвели в ранг национального героя. Кроме того, бойцы нацистских батальонов давно стали ударной силой новой киевской власти.

Организация Бандеры при его жизни прославилась своими жестокими зачистками на Западной Украине и в Польше. Националисты тогда вырезали людей тысячами, не щадя ни женщин, ни пожилых людей, ни детей.

Новости по теме
Марш националистов на Украине
Марш националистов на Украине
Пётр Порошенко и жители Украины
Пётр Порошенко и жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.