Екатерина Волкова откровенно о бывших мужьях

Екатерина Волкова стала гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви"

Актриса и певица Екатерина Волкова рассказала о подробностях и тайнах своих браков. Впервые она вышла замуж в 17 лет. Почему это произошло так рано, она расскажет в передаче "Жена. История любви".

"Ничего особенного в нем не было, мне просто дико хотелось самостоятельности. Мама так воспитывала, что первый мужчина должен быть непременно муж. Я и вышла замуж в 17 лет. Мы сразу начали жить отдельно – мама разменяла свою квартиру, нам оставила двухкомнатную. Я тут же забеременела", - призналась Волкова.

Несмотря на созданные матерью условия и рождение дочери, брак продлился недолго и закончился драмой. Поступление Екатерины в театральный вуз вызвало агрессию супруга, он избил будущую артистку. Она попала в больницу с сотрясением мозга.

Переехав в Москву, Волкова снова влюбилась. На репетициях спектакля «Мастер и Маргарита» она встретила своего Мастера – режиссера и продюсера, а с недавнего времени худрука МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова.

"Он очень многому меня научил. Я его любила по-настоящему и очень страдала. Это был вихрь, страсть, которой было бесполезно сопротивляться. Я помню, как я пригласила его на «белый» танец на глазах супруги. Потом как-то все закрутилось, я полностью растворилась в нем. Через четыре года он развелся, сделал мне предложение, которого я очень ждала", - поделилась актриса.

Следующий избранник Екатерины кинопродюсер Сергей Члиянц не заставил ее так долго ждать и сделал предложение сразу.

"Я помню, что сразу рассказала ему всю свою судьбу, а это действует на мужчин просто магнетически. Он сразу захотел меня спасти, подставить крепкое мужское плечо. Мне было с Сергеем интересно, как будто мне раны залечивали. Он сразу сделал предложение. Четыре года я ждала от Боякова предложения, а Члиянц сделал мне его сразу", - рассказала Волкова.

Однако и этот брак продлился недолго и закончился очередным разводом. Снова поверить в женское счастье ей помог писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Несмотря на огромную разницу в возрасте – Лимонов старше мамы Екатерины на три года – они поженились. В этом браке родились двое детей – сын Богдан и дочь Александра.

"Я очень любила Эдуарда и до сих пор люблю. Я всегда возмущалась по поводу того, что он хотел сделать революцию, а в своей семье не сделал ничего к улучшению. Он, конечно, поэт, человек большого полета, герой. Я считаю, что мой главный выигрыш в том, что у меня есть два прекрасных ребенка, которые носят его фамилию", - заявила актриса.

Всего у Екатерины Волковой было три официальных брака и один гражданский.

Подробнее смотрите в программе "Жена. История любви" на канале "ТВ Центр" в пятницу, 21 декабря, в 23:10.