Въехавшему в подземный переход водителю дали 4 года колонии

Обвинение требовало приговорить его к пяти годам колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на три года

Дорогомиловский районный суд поставил точку в громком деле водителя автобуса, который год назад въехал в пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар". В среду 59-летнего водителя Виктора Тихонова суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшим по неосторожности смерть людей.

В зал суда Виктор Тихонов водитель автобуса зашёл без сопровождения конвоя. Дело в том, что пока шло расследование и судебный процесс, мужчина находился под домашним арестом, передает "ТВ Центр".

Гособвинитель просил Виктору Тихонову пять лет в колонии поселения, а также лишения водительских прав на три года. Но судья все-таки получил четыре года колонии-поселения.

Напомним, все произошло 25 декабря прошлого года на станции метро "Славянский бульвар". На кадрах видно, как рейсовый автобус на большой скорости неожиданно въезжает в пешеходный переход, сбивая людей. Останавливается автобус только тогда, когда врезается в потолок подземного перехода. Испуганные прохожие тут же начинают оказывать пострадавшим помощь. Сам же водитель получил сильную травму головы, но, как только пришёл в себя, начал помогать раненым.

Страшная трагедия унесла жизни 4 человек, 11 получили травмы различной степени тяжести. Судебный процесс длился около полугода, примерно столько же шло расследование. В ходе него выяснилось, что водитель имеет 32-летний стаж вождения – только в "Мострансавто" он работал 17 лет и в момент аварии был абсолютно трезв. Также в тот день он прошел предрейсовый осмотр.

Виктор Тихонов свою вину так и не признал. По его мнению, причиной аварии стала неизвестная поломка в двигателе, в результате чего автомобиль резко тронулся с места. А также при попытке остановить транспортное средство у автобуса отказали тормоза. Однако, по мнению экспертов и следователей, автобус был почти новым.

По версии следствия, водитель перепутал педали газа и тормоза и, пытаясь остановить автобус, только разогнал его. С приговором сторона защиты не согласна, так как считает, что экспертиза была проведена не качественно и с нарушениями. Решение суда Тихонов и его адвокат планируют обжаловать.

Елена Макарова, "ТВ Центр".