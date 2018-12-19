В Склифе сложные операции проводят щадящими методами

Люди, обратившиеся в больницу, больше не ожидают в коридорах

У пациентки удалят позвонок, поражённый опухолью, и сразу заменят его на искусственный. Даже такие сложные операции в институте Склифосовского теперь проводят малоинвазивными методами. Для этого шесть ящиков специальных инструментов и конструктор. Расширитель удерживает ткани и позволяет вести процедуру, не рассекая мышцы, а только раздвигая их. А точно попасть к нужному позвонку хирургам помогает искусственный интеллект робота, передает "ТВ Центр".

"Мы делаем снимки на столе, загружаем в робот, сопоставляем со снимками ЭКТ, которые сделаны, он находит каждый позвонок, но теперь понимает его точное расположение в пространстве. Совмещает эти снимки, и мы четко знаем, где у нас находятся позвонки. Робот ставит трубочку такую и говорит: все, вводите! И мы вводим точно в заданном направлении", - рассказал руководитель научного отделения неотложной нейрохирургии НИИСП им. Н.В. Склифосовского Андрей Гринь.

Травматичность минимальна. Уже завтра женщина сможет ходить. В день в нейрохирургическом отделении проводят до 12 операций, и практически все – малоинвазивные. Врачи НИИ Склифосовского одни из первых опробуют новые, прорывные технологии, которые ученые создают по запросам практической медицины.

"Институт Склифосовского гордится тем, что у него как раз есть мультидисциплинарный подход. У нас есть четкая связь между клиникой и наукой, все научные разработки внедряются в московское здравоохранение и, в частности, в институт Склифосовского", - указал директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Вопросы мультидисциплинарного подхода, достижения нейрохирургии и неврологии, технологии будущего - все это специалисты со всей России обсуждали на международном конгрессе "Рунейро-2018". Одна из самых актуальных проблем – лечение и профилактика инсульта. Сегодня он занимает второе место среди причин смертности, и главное – не допустить возвращения болезни. Пенсионер Фёдор Дмитриевич упал дома с кровати - парализовало сразу руку и ногу. В Склифе его лечили не только лекарствами, но и заново учили ходить и говорить.

Вместе с технологиями меняются врачи и больницы. Пациентоориентированность – новый термин в медицине. Открытость, индивидуальный подход и внимание к каждому.

Не пациент идет к врачу, а врач – к пациенту. Люди, обратившиеся в больницу, больше не ожидают в коридорах – для них созданы специальные кабинеты диагностики, где можно провести полное первичное обследование.

В регистратуре - никаких барьеров. Но главное – медики должны разговаривать с пациентом на одном языке и доступно объяснять методы лечения.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".