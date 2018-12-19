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Москвичам покажут историю России в новом ракурсе

15:12
  • среда
  • 19 декабря 2018

Новая экспозиция разместилась в самой древней части Преображенского собора

В среду православные отмечают день памяти Николая Чудотворца - святого, в России почитаемого особо. Праздничные богослужения прошли во всех столичных храмах, передает "ТВ Центр".

А в Новоспасском монастыре после торжественного молебна прихожане могли познакомиться с новую экспозицию археологического музея обители и совершить настоящую экскурсию в прошлое.

Выставка расположена в самой древней части Преображенского собора - усыпальнице бояр Романовых, и представляет историю России в новом ракурсе. Экспонаты уникальны: документы, фотографии, старинные предметы и фрагменты одежды - то, что обнаружили археологи во время исследований.

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