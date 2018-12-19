Мутко ушел с поста главы РФС

На этом посту его сменит Сергей Прядкин

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза. На этой должности его сменит Сергей Прядкин.

Об отставке Мутко РФС сообщил на своей странице в твиттере. Подробности решения не приводятся.

Сергей Прядкин будет возглавлять Союз до 22 февраля, когда состоится внеочередная отчетно-выборная конференция. Об этом "Интерфаксу" сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Виталий Мутко возглавлял Российский футбольный союз с 2005 по 2009 годы, затем с 2015 года. В конце декабря прошлого года он объявил о приостановке деятельности в РФС.