Известный актер заживо сгорел в своем доме

Пожар произошел из-за короткого замыкания

В одном из жилых домов города Тернополь на Украине произошел пожар. В нем погиб актер и драматург Петр Ластивка-старший.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Погибшему было 96 лет.

Ластивка родился в Киевской области 5 июня 1922 года (по другим, данным, 5 июля). Во время Великой Отечественной войны он был разведчиком парашютно-десантных войск, передает сайт города.

После войны он работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. С 1960 по 1988 годы он был актером Тернопольского музыкально-драматического театра, которые сейчас носит название Академического театра.

Заслуженный артист УССР и народный артист УССР снимался в таких фильмах, как "Чертова дюжина", "Третий удар" и "Всадники". Его сын – также популярный актер Петр Петрович Ластивка.