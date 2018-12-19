Госдума смягчила наказание за репосты

Депутаты Госдумы рассматривают ряд резонансных законопроектов

Дмитрий Медведев в среду находится на Охотном Ряду. Визит председателя правительства на последнее заседание Государственной Думы – это уже парламентская традиция. Премьер поздравляет депутатов с завершением осенней сессии и вручает правительственные награды, передает "ТВ Центр".

Впрочем, несмотря на то, что это заседание последнее в уходящем году и Госдума уже украшена елями и иллюминациями, запаха мандаринов в воздухе совсем не ощущается. Здесь кипит напряженная работа. Ведь до ухода на каникулы депутатам необходимо подвести итоги своей работы и принять еще целый ряд важных и общественно значимых законопроектов.

Например, законопроекты о частичной декриминализации 282-й статьи уголовного кодекса. Проще говоря, речь идет о смягчении ответственности за лайки и репосты материалов экстремистской направленности в интернете. Также в среду парламентарии обсуждают отмену национального роуминга, что позволит россиянам сэкономить 36 миллиардов рублей только за первые полгода после вступления закона в силу.

Выступая перед депутатами, Дмитрий Медведев отметил плодотворную совместную работу. Ведь без законодательной поддержки Государственной Думы многие важные инициативы правительства так и остались бы просто идеями и предложениями.

Традиционно осеннюю сессию депутаты завершат под звуки гимна Российской Федерации. Первое после новогодних каникул пленарное заседание Госдумы запланировано на 9 января.