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Онкоцентр объяснил загадочные трупы: оказались не нужны семьям

13:57
  • среда
  • 19 декабря 2018

От тел пациентов, обнаруженных в морге Онкоцентра имени Блохина, отказались родственники

В  Онкоцентре имени Блохина подтвердили обнаружение мумифицированных трупов. В пресс-службе клиники рассказали, что тела оказались не нужны семьям.

"В связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы", - сообщили ТВЦ.ru в Онкоцентре.

Страшная находка была сделана во время проверки больницы. Четыре тела под воздействием времени превратились в мумии. По данным СМИ, умершие пациенты пролежали в одном из холодильных ящиков более 10 лет, при этом никаких медицинских процедур с ними не проводилось.

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