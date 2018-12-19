Онкоцентр объяснил загадочные трупы: оказались не нужны семьям

От тел пациентов, обнаруженных в морге Онкоцентра имени Блохина, отказались родственники

В Онкоцентре имени Блохина подтвердили обнаружение мумифицированных трупов. В пресс-службе клиники рассказали, что тела оказались не нужны семьям.

"В связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы", - сообщили ТВЦ.ru в Онкоцентре.

Страшная находка была сделана во время проверки больницы. Четыре тела под воздействием времени превратились в мумии. По данным СМИ, умершие пациенты пролежали в одном из холодильных ящиков более 10 лет, при этом никаких медицинских процедур с ними не проводилось.