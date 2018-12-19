Горе помешало Тутберидзе радоваться триумфу Загитовой на Олимпиаде

У заслуженного тренера России умерла мама

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане оказалась тяжелым испытанием для Этери Тутберидзе. Тренер по фигурному катанию призналась, что ее мать умирала, а она была далеко от нее.

"Это было не лучшее время в моей жизни. Радоваться в такие моменты было тяжело", - призналась Тутберидзе во время интервью каналу ISU в YouTube.

Также она призналась, что ее любимым фигуристом в детстве был амеркианец Брайан Бойтано. В 1988 году он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Калгари. Тогда он обошел канадца Брайана Орсера, у которого сейчас тренируется бывшая подопечная Тутберидзе Евгения Медведева.

Мать Этери Тутберидзе - Этери Петровна Тутберидзе – скончалась 8 ноября. Она долгое время боролась с тяжелой болезнью.

Во время Олимпиады в Пхенчхане подопечная Тутберидзе Алина Загитова взяла золото. Еще одна фигуристка Евгения Медведева дважды заняла второе место.

В мае Медведева прекратила свое сотрудничество с Тутберидзе и начала тренировки у Орсера. При этом, она продолжает представлять Россию на соревнованиях.