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На Марсе есть жизнь: ученые обнаружили гигантскую пирамиду

15:16
  • среда
  • 19 декабря 2018

Тайваньский уфолог поделился открытием на своем официальном сайте

Скотт Уоринг обнаружил гигантскую трехгранную пирамиду на фотоснимках Марса. Одна сторона сторона сооружения выглядит гладкой, а две другие сильно разрушены, сообщается на Ufo Sightings Daily.

Вблизи пирамиды исследователь рассмотрел множество других древних сооружений. Он отметил, что пирамиды были обнаружены во многих уголках мира, при этом построены они были приблизительно в одно и то же время. Их создание окутано тайнами.

Обнаружив пирамиды на Марсе, Уоринг высказал предположение о том, что все пирамиды были построены инопланетянами. Пришельцы хотели поселиться на данной местности, но при этом намеревались продолжать следовать своим традициям и вере.

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