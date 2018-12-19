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Спасают жизни 67 лет: Как попасть на лечение в знаменитый онкоцентр Блохина

15:25
  • среда
  • 19 декабря 2018

Здесь проводятся самые сложные операции

За столь длительную историю в центре накоплен бесценный опыт лечения пациентов. В Онкоцентре им. Блохина точно знают, что рак – это не приговор. Здесь проводятся самые сложные операции. Шанс на выздоровление есть даже в случае, если болезнь запущена.

Врачи центра занимаются только лечением заболеваний с нетипичным течением или в случае, когда нет эффекта от уже проводимого лечения.

Чтобы получить первичную консультацию у специалистов Онкоцентра им. Блохина придется сначала взять направление из поликлиники, заверенное печатью и подписями лечащего врача и руководителя клиники. Также понадобится подробная выписка из медкарты, содержащая все имеющиеся результаты обследования. Выписка должна быть заверена в медучреждении, где изначально проводилось лечение. Помимо этого, обязательно нужно иметь паспорт, полис ОМС и страховое пенсионное свидетельство.

По результатам первичной консультации пациенту будет назначен осмотр заведующим профильного отделения. Затем собирается консилиум онкологов в составе хирурга, химиотерапевта и радиотерапевта. После чего принимается решение о госпитализации для лечения.

Специалисты Центра им. Блохина ежедневно оказывает больным высокотехнологичную помощь, применяя для их спасения инновационные, в том числе уникальные технологии. За последние десять лет хирурги больницы проведено более 100 тяжелейших онкологических операций с рецидивом.

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Сотрудники Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина РАМН во время операции
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