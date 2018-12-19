Госдума после восьми лет споров приняла закон о защите животных

Документ обязывает владельцев заботиться о своих питомцах

Восемь лет лет понадобилось депутатам Госдумы, чтобы принять законопроект о защите животных. В среду, 19 декабря, нижняя палата парламента одобрила его в третьем чтении. Документ запрещает отстрел собак, контактные зоопарки, содержание животных в общепитах, а также определяет правила выгула.

Депутаты определились с терминологией. В законопроекте указано, что животные - это существа, способные испытывать эмоции и физические страдания. Под жестоким обращением понимаются действия, которые привели к гибели, увечью и другим проблемам со здоровьем, либо могут к этому привести. Владельцам грозит ответственность за истязания голодом, жаждой и избиение питомцев. Кроме того, запрещается выгонять животное на улицу или не оказывать ему медицинскую помощь.

Владельцы четвероногих обязаны обеспечить надлежащие условия своим питомцам, удовлетворять их потребности в питании и выгуле. На улице животные должны находиться под контролем, а от хозяина требуется убирать за ним экскременты.

Законопроект запрещает контактные зоопарки в торговых центрах, а также цирки-шапито. Нельзя натравливать зверей на людей и других животных, кроме случаев самообороны. Под это положение не попали служебные собаки. Запрещаются бои животных и другие развлечения, которые могут нанести вред четвероногим. На использование допинга также вводится запрет.

Отдельно депутаты определились с дикими животными. На их содержание в домашних условиях вводится однозначный запрет. Определить перечь диких зверей, а также потенциально опасных собак, должно правительство России.

Подробно описана работа с беспризорными животными. Их отстрел отныне запрещен. Бродячих зверей теперь нужно отлавливать и сдавать в приюты. При этом ловить их с помощью веществ и инструментов, которые могут привести к увечью или гибели, нельзя. Запрещается отлавливать животных, которые уже побывали в приютах и имеют специальные отметки на теле, если они не ведут себя агрессивно.

Законопроект регулирует работу приютов. Там зверей должны после десятидневного карантина прививать, ставить на учет, стерилизовать и маркировать. Неагрессивных четвероногих предлагается отпускать на волю. Умерщвлять питомцев запрещено, если оно не обречено на гибель из-за болезни и физических страданий.

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Законопроект о защите животных был внесен в Государственную думу еще осенью 2010 года. Спустя полгода депутаты приняли его в первом чтении, однако дальнейшее рассмотрение затормозилось. Как рассказал "Интерфаксу" председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, за эти годы было проведено более 100 совещаний и рассмотрено 300 поправок.