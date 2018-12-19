Проезд в московских электричках подорожает

Стало известно, как сильно вырастет проезд в столичных электричках

С января 2019 года проезд на московских электричках станет дороже. В самой столице стоимость одной зоны возрастет на два рубля и составит 36 рублей. При этом стоимость проезда зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Подмосковья вырастет на рубль – до 23 рублей.

Отмечается, что тариф не менялся уже полтора года, рост цены находится ниже уровня инфляции за этот период. В следующем году стоимость проезда в электротранспорте уже не будет индексироваться, передает РИА Новости.

Напомним, пенсионеры Москвы и Подмосковья могут с 1 августа бесплатно ездить в пригородных поездах. Право на бесплатный проезд также получили почетные доноры, родители детей-инвалидов и еще несколько категорий льготников столицы и области.