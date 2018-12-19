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Табаков предопределил судьбу Красько

15:33
  • среда
  • 19 декабря 2018

Актриса Ольга Красько стал гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр"

Российская актриса театра и кино Ольга Красько родилась на Украине в Харькове в 1981 году. Каждый год семья меняла место жительства, пока в конечном итоге не осела в Москве. В детстве будущая артистка интересовалась туризмом, ходила в горы, ездила в пионерлагеря, играла на гитаре и становиться актрисой не планировала.

"Я вообще не собиралась быть актрисой, даже мысли такой не было. Мой мир никак не был связан с театром и кино. Когда оканчивала школу, руководитель "Отряда "Надежда" спросил, не хочу ли я пойти в актрисы. Я взяла и попробовала", - поделилась Красько.

Актриса с первого раза поступила в школу-студию МХАТ, очаровав самого Олега Табакова. По ее признанию, "до четвертого курса ничего не понимала в профессии", хотя и снималась в крупных фильмах. Роль Вари Суворовой в фильме Джаника Файзиева "Турецкий гамбит" стала по-своему триумфальной для Красько, после премьеры о ней заговорила вся страна.

"Я была единственной женщиной в актерском составе, что обеспечивало такое хорошее внимание ко мне, да еще я была из всех самый неопытный человек, потому что еще не окончила институт к тому времени. Я себя чувствовала в постоянной любви и заботе со всех сторон", - рассказала артистка.

Семья Красько уважает ее профессию. Трое детей – дочь и двое сыновей – часто бывают с матерью на съемочной площадке. Муж Ольги старше ее на 12 лет и не имеет никакого отношения к искусству, но не пропускает ни одной премьеры жены.  

"Он совершенно вне моей профессии, поэтому принять, как люди могут целоваться на сцене или в кино, ему очень сложно. Спектакли, где я чья-нибудь жена, ему непросто смотреть", - призналась Красько.

Подробнее смотрите в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" в четверг, 20 декабря, в 13:40.

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