Порошенко и Волкер придумали новые антироссийские санкции

Политики договорились усилить международное давление на Россию

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Стороны договорились усилить давление на Россию в ответ на "агрессию" в Керченском проливе.

Украина и США ждут от российской стороны "четкого уважения" к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины. Об этом заявили в пресс-службе украинского президента.

Волкер и Порошенко на встрече также обсудили идею размещения сил ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе, передает ТАСС.

25 ноября корабли ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе, попытавшись скрытно пройти из Черного в Азовское море, нарушив правила прохождения российских территориальных вод. В результате корабли и команда были арестованы.

Киев использует инцидент в проливе, чтобы усилить давление на Москву, называя действия российской стороны "агрессией". Ранее на Украине в ряде регионов было введено военное положение.