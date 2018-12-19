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Порошенко и Волкер придумали новые антироссийские санкции

16:01
  • среда
  • 19 декабря 2018

Политики договорились усилить международное давление на Россию

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Стороны договорились усилить давление на Россию в ответ на "агрессию" в Керченском проливе.

Украина и США ждут от российской стороны "четкого уважения" к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины. Об этом заявили в пресс-службе украинского президента.

Волкер и Порошенко на встрече также обсудили идею размещения сил ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе, передает ТАСС.

25 ноября корабли ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе, попытавшись скрытно пройти из Черного в Азовское море, нарушив правила прохождения российских территориальных вод. В результате корабли и команда были арестованы.

Киев использует инцидент в проливе, чтобы усилить давление на Москву, называя действия российской стороны "агрессией". Ранее на Украине в ряде регионов было введено военное положение.

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