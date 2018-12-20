Загитова и Медведева в прошлом: кто будет бороться за медали на чемпионате России

Кто победит в самом интригующем противостоянии турнира

В Саранске 20 декабря стартует чемпионат России по фигурному катанию. Отечественные спортсмены поборются за право поехать на чемпионаты Европы и мира. Вишенкой на торте станет противостояние в женском одиночном катании 16-летней Алины Загитовой и 19-летней Евгении Медведевой. Некоторые уже сравнивают его с боем Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор. Или с противостояние ЦСКА и "Спартака" в футболе.

Выступление девушек в женском одиночном катании вообще представляется одним из самых интригующих этапов турнира. Ведь кроме противостояния Медведевой и Загитовой будут выступать наши юные дарования. Впрочем, главной звездой все равно остается лучшая спортсменка России 2018 года.

Комментатор фигурного катания на спортивных телеканалах Андрей Журанков тоже так считает. Об этом он рассказал ТВЦ.ru.

"Загитова не просто остается лидером российского фигурного катания, она остается лидером мирового фигурного катания. На самом деле второе место в финале Гран-при – это не означает какой-то невероятный провал или конец карьеры. Это второе место среди шести лучших девочек этого сезона. Это высочайший уровень, и она продолжает держать этот уровень, что невероятно сложно после олимпийского сезона. Поэтому Загитова по-прежнему одна из лидеров, это номер один практически на всех стартах. И конкретно ее место будет зависеть от ее проката и от проката ее конкурентов. На Чемпионате России, конечно, она сейчас главный фаворит", - отметил Журанков.

Дать бой на льду Загитовой могла бы и 22-летняя Елизавета Туктамышева. Но очень некстати девушка оказалась в больнице с воспалением легких. Это может серьезно сказаться на ее перспективах попасть в сборную на чемпионаты Европы и мира. Впрочем, Андрей Журанков так не считает.

"Главный вопрос чемпионата России – это состояние Евгении Медведевой, потому что, по большому счету, скорее всего, специальным тренерским решением, поскольку Туктамышева показывала блестящее катание в первой половине сезона, она, скорее всего, будет включена в сборную России на чемпионате Европы. И это было бы справедливо. Это, конечно, не мне решать, решение будет принимать тренерский совет и Федерация, но, скорее всего, так оно и будет. Загитова – явный фаворит, и, следовательно, у нас остается одно место в сборной для одной девочки. На это одно место будет претендовать Евгения Медведева, Маша Сотскова, несмотря на неудачи в этапах Гран-при, Софья Самодурова – финалистка Гран-при нынешнего сезона. Они все будут претендовать на это одно место. Но даже непонятно, как сложится чемпионат, он может сложиться как угодно, но состояние Медведевой после того, что было на ее втором этапе, после ее тяжелого катания, которое мы видели, вот что самое главное. Главное, как они сумели правильным образом за этот месяц, который у них был, привести себя в форму и в порядок. Интересно, какие шаги они дальше сделают, как они продвинулись в своем прогрессе, в своем развитии. Вот что на самом деле всех интересует в первую очередь на чемпионате России", - подчеркнул комментатор.

Также он не мог не обратить внимание на Викторию Васильеву, которая примет участие в чемпионате. Девочке – всего 15 лет. "Фигуристка Виктория Васильева попала на чемпионат России, потому что Туктамышева была снята с него. Поэтому она в итоге выступит. Девочке 15 лет. Все. Она провела один этап юниорского Гран-при в этом сезоне", - отметил Журанков.

Впрочем, не только в женском одиночном катании есть потери. В мужском турнире не сможет выступить 31-летний Сергей Воронов. Однако Андрей Журанков даже в отсутствии ветерана ждет очень жесткой борьбы в этом разряде.

"У Миши Коляды не получились этапы Гран-при, поэтому понятно, что он вынужден будет сейчас опять напрягать всего себя, для того чтобы отвоевывать свое место в сборной. Александр Самарин в прекрасной форме находится. Чуть-чуть Саше не хватило, чтобы попасть в финал Гран-при. Но все равно есть несколько фигуристов, которые будут биться друг с другом. Это будет просто продолжение того же самого прошлого сезона. Уровень фигуристов, которых мы сейчас обсуждаем, высокий, как нам показал прошлый сезон. Этот складывается тяжело, но в этом сезоне только прошла половина. Сейчас уже можно предугадать первую тройку, но это достаточно рискованно, потому что чемпионат России – такой турнир для всех, что он может закончится неожиданно", - напомнил комментатор.

Кроме состязаний в женском и мужском одиночных разрядах зрителей ожидают и выступления пар, а также танцы на льду. Борьба "парников" может оставить в прошлом споры вокруг Медведевой и Загитовой, ведь именно в танцах на льду на сегодняшний день самая высокая конкуренция за место в сборной. По словам Журанкова, нужно обсуждать именно прорыв в танцах на льду, так как, ожидается невероятная принципиальная борьба за звание первой пары страны.

Комментатор напомнил, что сезон начинали и своими результатами доказывали лидерство пара Александра Степанова/Иван Букин, а Виктория Синицина/Никита Кацалапов, которые пропустили прошлый сезон из-за травмы партнера по большому счету начали с нуля, но в финале Гран-при показали результат значительно лучший, нежели Степанова/Букин, и заняли второе место. То есть, как отмечает Журанков, получается, что по финалу Синицина/Кацалапов – лидеры нашей сборной. И теперь они будут друг с другом выяснять, кто имеет право называться первой танцевальной парой страны. Их соперничество будет одной из главных битв предстоящего чемпионата России, считает Журанков.

"Это очень важный момент на все четырехлетие. И у нас невероятная конкуренция в спортивных парах. На три места в сборной у нас есть уже признанные лидеры Тарасова/Морозов, Забияко/Энберт, кроме них есть еще такое количество спортивных пар, которые будут претендовать, имея возможность выступить на чемпионатах Европы и мира, что просто их всех не вместить туда. К сожалению, у нас три места. Если взять пары, у нас Мишина/Галлямов, блестяще катались в этом сезоне Бойкова/Козловский, Ефимова/Коровин – прекрасная пара, Павлюченко/Ходыкин были в финале Гран-при, несмотря на то, что они дебютанты этого сезона. То есть, у нас огромное количество сильных спортивных пар, и там тоже будет ожесточенная битва именно за возможность попадания в сборную страны", - подчеркнул комментатор.