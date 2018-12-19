Нетрезвый школьник на Land Cruiser спровоцировал погоню со стрельбой

Мать устала от такого поведения сына

Пьяный 15-летний школьник за рулем Toyota Land Cruiser Prado вынудил полицейских устроить погоню с применением табельного оружия.

Инцидент произошел вечером 18 декабря. Школьник взял автомобиль у своей матери, которая в момент инцидента спала, и в сопровождении друзей – мальчика и двух девочек 14-15 лет – отправился кататься по городу.

Автомобиль заметили на пересечении Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ. Сотрудники ДПС потребовали остановиться, но подросток врезался в служебный автомобиль и попытался скрыться. Уходя от погони, он проехал на запрещающий сигнал светофора и неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Полицейским пришлось выстрелить в воздух, после чего у одного из домов на улице Гагарина автомобиль удалось остановить.

Источник РИА Новости утверждает, что подросток стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Его мать устала от подобного неуправляемого поведения.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции, Land Cruiser отвезли на штрафную площадку. По данному факту проводится проверка.