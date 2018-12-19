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Елизавета II назвала Кейт Миддлтон бездельницей

16:22
  • среда
  • 19 декабря 2018

По мнению королевы, супруга Уильяма прилагала недостаточно усилий, чтобы войти в королевскую семью

Елизавета II не была довольна Кейт Миддлтон, когда та появилась в семье. В отличие от Меган Маркл, супруга принца Уильяма знакомилась с королевской семьей и ее традициями постепенно.

У Миддлтон было много лет, чтобы привыкнуть к новой жизни и стать полноценной частью семьи. Кейт встречалась с Уильямом почти девять лет до того, как они обручились.

Однако королева Елизавета II заявила, что Кейт плохо старалась и мало делала для того, чтобы войти в семью, пишет Express. Уильям с самого начала защищал свою жену, ассоциируя ее жизнь с судьбой своей матери.

Кейт и Уильям познакомились в 2001 году, когда были студентами университета. Они поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.

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