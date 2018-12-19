Мужчина с мачете изрезал людей в лондонской больнице

Нападавший задержан. Полиция утверждает, что это не теракт
Вооруженный мачете мужчина ворвался в медицинский центр на востоке Лондона. Преступник успел ранить трех человек. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Поймать злоумышленника удалось недалеко от больницы. При задержании он получил ранения и его направили в госпиталь, пишет "Интерфакс".
Полиция не расценивают действия нападавшего как теракт. Район ЧП оцеплен, идет расследование.
#TowerHamlets— London 999 Feed (@999London) 19 декабря 2018 г.
BREAKING - TRIPLE STABBING:
Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.
Police including armed officers were called at 11.06am.
A man was detained nearby and taken to hospital.
Video: @OOlere pic.twitter.com/OF4pGCfqJy