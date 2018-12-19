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НОВОСТИ

Мужчина с мачете изрезал людей в лондонской больнице

16:50
  • среда
  • 19 декабря 2018

Нападавший задержан. Полиция утверждает, что это не теракт

Вооруженный мачете мужчина ворвался в медицинский центр на востоке Лондона. Преступник успел ранить трех человек. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Поймать злоумышленника удалось недалеко от больницы. При задержании он получил ранения и его направили в госпиталь, пишет "Интерфакс".

Полиция не расценивают действия нападавшего как теракт. Район ЧП оцеплен, идет расследование.

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