Мужчина с мачете изрезал людей в лондонской больнице

Нападавший задержан. Полиция утверждает, что это не теракт

Вооруженный мачете мужчина ворвался в медицинский центр на востоке Лондона. Преступник успел ранить трех человек. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Поймать злоумышленника удалось недалеко от больницы. При задержании он получил ранения и его направили в госпиталь, пишет "Интерфакс".

Полиция не расценивают действия нападавшего как теракт. Район ЧП оцеплен, идет расследование.