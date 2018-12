Мужчина с мачете изрезал людей в лондонской больнице

Вооруженный мачете мужчина ворвался в медицинский центр на востоке Лондона. Преступник успел ранить трех человек. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Поймать злоумышленника удалось недалеко от больницы. При задержании он получил ранения и его направили в госпиталь, пишет "Интерфакс".

Полиция не расценивают действия нападавшего как теракт. Район ЧП оцеплен, идет расследование.

BREAKING - TRIPLE STABBING:

Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.



Police including armed officers were called at 11.06am.



A man was detained nearby and taken to hospital.



