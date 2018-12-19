ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла "мнострадальный" закон об отмене роуминга

16:56
  • среда
  • 19 декабря 2018

В парламенте назвали отмену внутрисетевого роуминга "большим прорывом"

Госдума в окончательном чтении приняла закон об отмене внутреннего роуминга в России с 1 июня 2019 года. После того, как документ одобрит Совфед и подпишет президент, при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент.

Принятие "многострадального" закона об отмене национального роуминга в России стало "большим прорывом", заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Владимир Крупенников. Закон долго не принимали из-за опасений, что операторы связи повысят цены, пояснил депутат.

"Я считаю, что этот большой прорыв будет способствовать информационному обмену между гражданами и развитию цифровой экономики в целом в России", - поделился своим мнением Крупенников в беседе с RT.

Ранее "большая четверка" мобильных операторов под давлением ФАС полностью отменила внутрисетевой роуминг в России. Против этого выступали региональные операторы. Антимонопольщики еще задолго до этого просили операторов отменить наценку на связь при путешествиях по России, назвав ее необоснованной.

Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина общается по мобильному телефону
Мужчина общается по мобильному телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.