Госдума приняла "мнострадальный" закон об отмене роуминга

В парламенте назвали отмену внутрисетевого роуминга "большим прорывом"

Госдума в окончательном чтении приняла закон об отмене внутреннего роуминга в России с 1 июня 2019 года. После того, как документ одобрит Совфед и подпишет президент, при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент.

Принятие "многострадального" закона об отмене национального роуминга в России стало "большим прорывом", заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Владимир Крупенников. Закон долго не принимали из-за опасений, что операторы связи повысят цены, пояснил депутат.

"Я считаю, что этот большой прорыв будет способствовать информационному обмену между гражданами и развитию цифровой экономики в целом в России", - поделился своим мнением Крупенников в беседе с RT.

Ранее "большая четверка" мобильных операторов под давлением ФАС полностью отменила внутрисетевой роуминг в России. Против этого выступали региональные операторы. Антимонопольщики еще задолго до этого просили операторов отменить наценку на связь при путешествиях по России, назвав ее необоснованной.