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Кокорин вдохновился историей о побеге

17:02
  • среда
  • 19 декабря 2018

Футболист рассказал, чем занимается в СИЗО

Александр Кокорин рассказал, какие книги читает, находясь в СИЗО. По словам нападающего "Зенита", последним произведением стал роман "Граф Монте-Кристо".

О читательских предпочтениях футболиста рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев. Он посетил Кокорина в "Бутырке". По словам Еникеева, Кокорин советует прочитать роман Александра Дюма всем россиянам, поскольку в нем идет речь о несправедливом заточении.

На вопрос, что обязательно должны прочитать граждане России, футболист ответил: "Уголовный кодекс".

Сейчас Александр Кокорин больше читает письма, которые ему присылают фанаты и неравнодушные сограждане, передает RT. По возможности он отвечает на них.

В октябре Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым стали участниками двух драк в центре Москвы. Пострадавшим оказался водитель ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Футболисты были задержаны и помещены под стражу. Накануне суд продлил их арест до 8 февраля.

"Граф Монте-Кристо" — роман Александра Дюма. Книга рассказывает о моряке Эдмоне Дантесе, которого заточили в замок Иф после ложного доноса. Через 14 лет ему удается бежать из тюрьмы.

 

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