ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США задумались о завершении военной кампании в Сирии

17:19
  • среда
  • 19 декабря 2018

Ранее в Пентагоне утверждали, что США приступят к полному выводу войск после разгрома ИГ

Американское руководство рассматривает возможность полного вывода своих войск из Сирии, все поставленные задачи уже выполнены.

Как сообщает агентство Reuters, в августе шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные штаты завершат сирийскую военную кампанию тогда, когда будет разгромлена террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России – прим. ред.), а переговоры по мирному урегулированию сирийского кризиса выйдут из тупика.

США проводят военную операцию против "Исламского государства" в Сирии с 2014 года. В стране находятся около двух тысяч американских солдат.

Читайте также:
Главное сегодня
Солдаты армии США
Солдаты армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.