США задумались о завершении военной кампании в Сирии

Ранее в Пентагоне утверждали, что США приступят к полному выводу войск после разгрома ИГ

Американское руководство рассматривает возможность полного вывода своих войск из Сирии, все поставленные задачи уже выполнены.

Как сообщает агентство Reuters, в августе шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные штаты завершат сирийскую военную кампанию тогда, когда будет разгромлена террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России – прим. ред.), а переговоры по мирному урегулированию сирийского кризиса выйдут из тупика.

США проводят военную операцию против "Исламского государства" в Сирии с 2014 года. В стране находятся около двух тысяч американских солдат.