"Расписалась в провокации": Украину поставили на место

Подготовкой нового похода в Азовское море Киев усугубляет ситуацию

Украинские власти готовят новый переход своих военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Планы Киева озвучил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, если Украина отступит, то "Россия выполнит задачу по захвату Азовского моря". Он призвал западные страны присоединиться к походу из Черного моря, чтобы вынудить Москву считаться с международным правом. Кроме того, на борт украинских судов Киев позвал представителей ОБСЕ.

Турчинов рассказал, что власти направили предложение в НАТО, однако ответа от альянса пока не получили. Он надеется, что блок хотя бы пришлет своих наблюдателей. Когда поход состоится, неизвестно, но медлить с этим украинские власти не намерены.

"Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", - заявил секретарь СНБО в интервью "Би-Би-Си".

На слова Турчинова уже отреагировали в МИД России, пишет РИА Новости. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, заявления украинского политика абсолютно безответственны и лишь усугубляют ситуацию. По ее мнению, Киев расписался в том, что провокации стали его визитной карточкой.

​25 ноября 2018 года три украинских военных корабля попытались незаконно пройти через Керченский пролив, но были задержаны российскими пограничниками после отказа выполнить требования остановиться. Экипажи судов решением суда арестованы. Украина обвинила Россию в агрессию, Москва в ответ заявила о провокации со стороны Киева. После этого инцидента Петр Порошенко ввел военное положение в нескольких приграничных районах страны.