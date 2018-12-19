Покупатель убил мужчину из-за места в очереди в подмосковном магазине

Нетерпеливый покупатель спешил отметить первый день отпуска

Житель Подмосковья до смерти избил задержавшего очередь покупателя. На данный момент подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 16 декабря в городе Ивантеевка, сообщили в СКР по региону. Один из покупателей заболтался с кассирами, чем спровоцировал очередь. Стоявший рядом мужчина разозлился и ударил соседа по лицу, а затем избил его ногами. После того, как жертва потеряла сознание, нападавший забрал у нее выпавшие из кармана деньги.

Мужчина скончался на месте, прибывшие на место ЧП медики констатировали его смерть. Покупатели и продавцы даже не попытались помочь убитому.

Свой поступок злоумышленник объяснил тем, у него начался отпуск и он хотел побыстрее купить спиртное, а погибший тормозил очередь, пишет News.ru.