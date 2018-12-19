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Собянин открыл основную сцену "Современника" на Чистых прудах после ремонта

18:07
  • среда
  • 19 декабря 2018

Реставрация длилась два года

Сергей Собянин в среду, 19 декабря, открыл после реставрации основную сцену театра "Современник" на Чистопрудном бульваре. Там же мэр Москвы поздравил с днем юбилеем художественного руководителя театра Галину Волчек.

"Современник" является живой легендой для трех поколений москвичей. Сегодня он по-прежнему притягивает тысячи зрителей. Мы закончили ремонт основного здания театра. И теперь обновленная историческая сцена вновь станет местом рождения шедевров театрального искусства", - сказал мэр, пожелав артистам новых успехов. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

В нынешнее здание "Современник" переехал в 1974 году. Реставрация особняка постройки начала XX века началось в 2016 году. Строители укрепили фундамент, усилили плиты зрительного зала, заменили кровлю и перекрытия сценической коробки. Зрителей ждут новые кресла.

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