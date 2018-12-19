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Именем Трампа назвали слепое и безногое существо

18:30
  • среда
  • 19 декабря 2018

Новый вид червя назвали в честь американского президента из-за политики Трампа в отношении климата

Британская компания EnviroBuild купила право на то, чтобы назвать новый вид червя в честь президента США Дональда Трампа - Dermophis donaldtrumpi. Отличительные черты земноводного – слепота и стремление спрятать голову в песок в минуты опасности.

"Dermophis donaldtrumpi чувствителен к климатическим изменениям и, таким образом, находится на грани вымирания из-за политики американского президента в отношении климата", - рассказал The Guardian основатель компании Айден Белл.

В июне 2017 года Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, поскольку эти договоренности вредят американской экономике.

Это не первый случай, когда в честь американских лидеров называют червей. В 2016 году именем Барака Обамы назвали новый вид плоского червя-паразита - Baracktrema obamai. Ученые объяснили, что паразит внешне напоминает экс-лидера США – он "длинный, тонкий и чертовски крутой".

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