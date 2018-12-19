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Собянин нашел решение по хлебозаводу "Черкизово"

18:45
  • среда
  • 19 декабря 2018

Мэр Москвы пообещал, что работникам предприятия выплатят все долги по зарплате

Более 100 рабочих хлебозавода "Черкизово" получат зарплату с учетом невыплат, которые начались еще в августе, после того, как предприятие перейдет под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки".

Решение проблемы, ранее о которой сообщал ТВЦ.ru, нашли московские власти. Как написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин, "Черкизово" сохранит профиль и в будущем продолжит работу.

"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", - написал мэр.

Ранее рабочие московского хлебозавода "Черкизово" и других  предприятий, входящих в холдинг "Настюша", объявили голодовку из-за задержки зарплат. Денег им не выдают  с августа. По данным Следственного комитета, общая сумма задолженности превышает десять миллионов рублей.

 

Директор "Черкизово" Ян Соловьев ранее скрылся. Он объявлен в розыск в рамках уголовного дела о невыплатах. А владелец всего холдинга "Настюша" Игорь Пинкевич уже более года находится под арестом. Помимо хлебного бизнеса, он занимался долевым строительством и подозревается в мошенничестве.

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