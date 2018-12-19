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Стали известны подробности смерти россиянина в украинской тюрьме

18:53
  • среда
  • 19 декабря 2018

Заключенный хотел поменять лампочку, но не удержался на складной лестнице и упал, ударившись головой об урну

Смерть российского добровольца Валерия Иванова в тюрьме Львова наступила в результате несчастного случая. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В Дрогобычской прокуратуре рассказали, что 9 декабря Иванов решил поменять лампочку в комнате отдыха. Для этого он залез на складную лестницу, но не удержался и упал на спину, ударившись головой об урну, сообщает ТАСС. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Точные причины смерти озвучат судмедэксперты через месяц.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили, что Валерий Иванов умер от побоев. Его избили охранники, а после бросили в карцер, где он и скончался. Теперь ЛНР будет требовать от украинской стороны передачи тела убитого.

Иванов был в списках на обмен в декабре прошлого года, но в последний момент его и еще нескольких россиян Киев исключил из списка.

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