Собянин поздравил Галину Волчек с юбилеем

День рождения Волчек совпало с завершением реконструкции "Современника"

В театральной жизни Москвы большое событие. Легендарный "Современник" возвращается в родные стены — в исторический особняк на Чистых прудах. Последние несколько лет здесь шла масштабная реконструкция. Но своих зрителей на это время труппа не бросила. С легкой руки столичного руководства спектакли "Современника" шли во Дворце на Яузе. Но теперь скитания закончены. И так совпало, что возвращение домой стало подарком к юбилею худруку театра. Галине Волчек — 85. Поздравить руководителя "Современника" и его коллектив в театр приехали президент и мэр Москвы.

Этот день уже вписан в историю "Современника". Легендарный театр отмечает сразу два важных события: юбилей любимого руководителя - Галине Волчек 85, и возвращение домой, на Чистые пруды. Настолько долгожданное, что Галине Борисовне пришлось изменить своей многолетней привычке - непременно уезжать из Москвы именно 19 декабря. Бывают же такие счастливые совпадения, такие бесценные подарки и такие важные гости.

Владимир Путин поздравил Галину Волчек и "Современник" с долгожданным переездом и пожелал премьер и успеха. Много теплых слов Галина Борисовна услышала и от мэра Москвы. Он назвал её замечательным мужественным человеком, а она - призналась в том, как важен для неё и труппы сегодняшний день. С этим согласны все актеры. Стоило Сергею Собянину оказаться в зрительном зале, как он тут же в этом убедился.

Галина Волчек не скрывает: без помощи Москвы "Современник" могла ждать печальная участь. Во-первых, он мог превратиться в вечного странника: кочевать во время ремонта по разным сценам и углам, теряя членов труппы и зрителей. Решение столичной власти предоставить театру Дворец на Яузе стало судьбоносным. "Современник" обрел сцену и всегда полный зал. А в это время на Чистых прудах преображалась альма-матер. Сергей Собянин курировал ремонтные работы лично. В результате здание, не реставрировавшееся, и уж тем более не реконструировавшееся почти полвека, превратилось в самую смелую, причем реализованную, мечту актёров и режиссеров.

Полное техническое переоснащение сцены, новый свет и звук - то, о чем так долго грезили в "Современнике" и за что больше всего переживала сама Галина Борисовна. Обновленный зрительный зал, новые гримерки, трансформирующиеся декорации, все инженерные системы, наконец. Это очень важно. Это очень нужно. И, главное, это уже есть. До сегодняшнего дня Галина Волчек в такие счастливые совпадения не верила. Вряд ли еще найдутся в истории выдающиеся режиссеры, чей 85-летний юбилей совпал бы со столь знаковым событием. Она принимает поздравления и наверняка вспоминает свое "золотое" правило. Главное - не быть любимой, а любить. Она верна ему всегда и везде: в жизни, на сцене, на экране.

"Я считаю себя счастливым человеком. Я живу в доме, в котором я и сама родилась, и родились мои друзья. Мои люди, которых я никогда не забуду", - говорит Волчек.

Все свои несыгранные роли она отдает любимым актерам. Волчек - выдающийся режиссёр, её постановки идут десятилетиями, причем на разных сценах, в разных странах. А её главная гордость и сила сейчас - это молодая труппа.

"Молодые дают мне веру и надежду на то, что они не продадут "Современник". Не предадут и не продадут", - говорит она.

Уже в четверг Галина Волчек ждет тех, кого она так сильно любит — зрителей, верящих в её "Современник".

Ольга Стрельцова, Александра Сергомасова, Андрей Талалай, "ТВ Центр".