Госдума приняла 39 законов и закрыла осеннюю сессию

В последний рабочий день депутаты одобрили ряд важных законов, в том числе о декриминализации побоев

Депутаты Госдумы собрались на последнее пленарное заседание осенней сессии. Нижняя палата парламента "под занавес" успела принять ряд важных законов. В частности, удалось убрать перегибы в сфере борьбы с экстремизмом, а также упростить доступ к мобильной связи в рамках всей страны. На Охотный ряд приехал Дмитрий Медведев. Премьер поздравил законодателей с четвертьвековым юбилеем современной Думы и вручил им правительственные награды.

Заседание хоть и последнее перед новогодними каникулами, но от этого не менее насыщенное. Во втором и окончательном, третьем, чтении депутаты успели принять ряд очень важных и общественно значимых законопроектов. Например, частично декриминализировать 282 статью Уголовного кодекса. Проще говоря, смягчили наказание за репосты и лайки экстремистских материалов в интернете. А также, что, наверное, самое долгожданное -отменили национальный роуминг.

Одинаковые тарифы для всех абонентов вне зависимости от региона начнут действовать с 1 июня 2019 года. Это позволит россиянам экономить 36 миллиардов рублей ежегодно. За такой, в хорошем смысле слова, новогодний подарок гражданам депутаты проголосовали абсолютным большинством. А сам закон назвали прорывным.

Подводя итоги очередного уходящего года, все фракции обычно подсчитывают количество законодательных инициатив, ставших законами, подписанными президентом. В "Единой России", как в партии большинства, вполне логично озвучили цифры с тремя и двумя нулями соответственно, и напомнили про принятие профицитного бюджета, позволяющего государству исполнять все свои социальные обязательства и госпрограммы. А также об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума.

Представители других фракций жалуются: их инициативы не находят поддержку парламентского большинства и критикуют экономическую политику.

"Когда президент 1 марта выступил со своим посланием, у меня вдруг появилась снова надежда. А может быть, начнут работать? Ведь выйти на мировые темпы 3,5% - это уже надо стараться. Чтобы решить проблему прорыва в новых технологиях, нужно поддержать науку и качественное образование. Чтобы одолеть бедность, нужна целая мощная социальная программа", - говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В ЛДПР тоже сетуют: партийные законопроекты сперва отклоняются, а потом вносятся под знаменами других фракций и получают поддержку. Но либерал-демократы, понимая, что арифметического преимущества в Думе у них нет, готовы именоваться креативным и интеллектуальным парламентским большинством.

"Ну давайте хоть раз в год, под Новый Год перестанем стонать. Это плохо, это не так. Можно же сказать, что сегодня праздник. Мы заканчиваем сессию. Хорошо поработали. Все депутаты молодцы. А кто не молодец, им занимаются врачи или следователи. Нам не надо в этом дело вмешиваться", - говорит Владимир Жириновский.

Традиционно финальное заседание осенней сессии посетил премьер-министр. Дмитрий Медведев отметил конструктивное и эффективное сотрудничество парламента и кабмина и подчеркнул: правительство готово вести диалог с каждым депутатом, вне зависимости от его партийной принадлежности.

"У нас сложились конструктивные, рабочие отношения. Это не означает, что не бывает критики. Наоборот, ее предостаточно. И это очень хорошо. Во-первых, в ходе дискуссий рождается истина. И, во-вторых, никто не должен бронзоветь, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать", - говорит премьер.

Дмитрий Медведев поздравил присутствующих не только с закрытием осеннего парламентского сезона, наступающим Новым Годом, но и с 25-летием Госдумы, отметив какой путь российский парламентаризм прошел за четверть века современной истории.

Теплые слова подкрепил медалями и грамотами. Правительственные награды были вручены более чем 40 депутатам за вклад в развитие российского парламентаризма.

Последнее в этом году заседание завершилось под гимн Российской Федерации.

Лилия Акиньшина, Валерий Белинский, Николай Жуков, "ТВ Центр".