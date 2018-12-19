Россию окружили американские лаборатории с биооружием

МИД требует разъяснить ситуацию с подозрительным Центром Лугара в Грузии

Россия ждёт от США и Грузии разъяснений о деятельности американской биологической лаборатории имени Лугара, расположенной недалеко от Тбилиси. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. У Москвы есть данные, что в лаборатории создаётся биологическое оружие. В ноябре там побывали иностранные наблюдатели, но их "экскурсия", как сказал Карасин, ситуацию не прояснила. То, что зарубежные эксперты не проявляют к Центру Лугара никакого интереса, подтвердил и бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. И это очень подозрительно.

С момента первой пресс-конференции, на которой бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе высказал предположения о том, что США на территории этой страны занимаются исследованием и разработкой биологического оружия, прошло более трех месяцев. Но никакой мировой реакции на это почти не последовало. Западные политики предпочли промолчать. Пресса и правозащитники тоже.

"Самым большим и ожидаемым разочарованием было молчание международных организаций и правозащитных организаций, которым мы разослали наше обращение. Они ушли в 108 адресов: от Организации по запрещению химического оружия вплоть до Amnesty International. Никто не откликнулся", - сказал министр государственной безопасности Грузии в 1993-1995 годах Игорь Гиоргадзе.

В этом обращении речь шла о центре имени Ричарда Лугара, что находится между аэропортом Вазиани и Тбилиси. По данным Гиоргадзе, в этом хорошо охраняемом здании под видом испытания вакцины от гепатита С могли проводиться секретные эксперименты над людьми, некоторые из которых в итоге погибли. Другим направлением работы данной лаборатории, в которой по-прежнему трудятся американские военные ученые, может быть разработка биологического оружия на основе штаммов сибирской язвы и других опасных вирусов и бактерий. Прямых доказательств у Игоря Гиоргадзе пока нет. Но косвенные признаки буквально кричат о двойном назначении данного учреждения.

"Открытие лаборатории. Кто открывает? С американской стороны - помощник министра обороны. Ни министра здравоохранения, министра обороны. На территории этого объекта, я вам только что зачитал, находится филиал института Рида - это сухопутные войска США", - сообщил Гиоргадзе.

Это крупнейший биомедицинский научно-исследовательский институт, находящийся в ведении Министерства обороны США. До принятия Конвенции о запрете биологического оружия, этот американский НИИ как раз занимался его разработкой. А теперь, возможно, ушел в подполье, перенеся данную деятельность в свои филиалы, открытые по всему миру. Они есть в Западной Европе и Африке, странах бывшего СССР. И Грузия тут отнюдь не одинока.

"Молдавия, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Там тоже такие лаборатории. Не точно такие, но аналогичного характера. Ответить на вопрос - чем они там занимаются, я не могу. Но если вы положите на карту вот эти лаборатории, они каким-то странным образом находятся на границе с Россией", - продолжил Гиоргадзе.

В тех документах, что получил бывший министр госбезопасности Грузии, есть данные о том, что в лаборатории Лугара идут разработки биоатак с помощью насекомых. Для их доставки в нужную точку армия США якобы даже разработала специальный дрон. В российском МИД вновь заявили, что ждут от Тбилиси и Вашингтона разъяснений. Потому как та "экскурсия", что была организована для иностранных наблюдателей в ноябре, ситуации не прояснила.

Александр Панюшкин, Марк Новогрудский, "ТВ Центр".