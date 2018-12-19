Ракета-носитель "Союз" с французским спутником стартовала с космодрома Куру

Ракету должны были запустить накануне, но из-за сильного ветра старт отложили

С космодрома в Куру (Французская Гваиана) стартовала российская ракета-носитель "Союз СТ-А" с французским военным разведывательным спутником CSO-1 на борту.

Запуск состоялся в 19:37 по московскому времени и прошел успешно. На нем присутствовали министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и российские специалисты, пишет ТАСС. Изначально, запуск должен был состояться 18 декабря, но был отложен из-за сильного ветра.

Прямая трансляция ведется на сайте корпорации Arianespace.