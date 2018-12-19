Ракета-носитель "Союз" с французским спутником стартовала с космодрома Куру

Ракету должны были запустить накануне, но из-за сильного ветра старт отложили
С космодрома в Куру (Французская Гваиана) стартовала российская ракета-носитель "Союз СТ-А" с французским военным разведывательным спутником CSO-1 на борту.
Запуск состоялся в 19:37 по московскому времени и прошел успешно. На нем присутствовали министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и российские специалисты, пишет ТАСС. Изначально, запуск должен был состояться 18 декабря, но был отложен из-за сильного ветра.
Прямая трансляция ведется на сайте корпорации Arianespace.
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» стартовала с космодрома Гвианского космического центра ����— РОСКОСМОС (@roscosmos) 19 декабря 2018 г.
Головной блок в составе разгонного блока «Фрегат-М» и спутника CSO-1 отделился от третьей ступени носителя. Продолжительность миссии от момента старта до отделения спутника — 1 час и 44 секунды pic.twitter.com/wmmhI5aCJr