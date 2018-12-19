Собянин взял под личный контроль ситуацию на х/з "Черкизово"

Столичные власти нашли способ решения проблем хлебозавода "Черкизово"

Голодающим сотрудникам хлебозавода "Черкизово" возместят долги по зарплате после перехода завода под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", - написал мэр в твиттере.

Хлебозавод возобновит работу 21 декабря. Продукция будет выходить под прежним брендом.

Руководство комбината задолжало сотрудникам более десяти миллионов рублей. Генеральный директор уже задержан. Суд изберет меру пресечения в отношении Яна Соловьева 21 декабря.