ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин взял под личный контроль ситуацию на х/з "Черкизово"

19:54
  • среда
  • 19 декабря 2018

Столичные власти нашли способ решения проблем хлебозавода "Черкизово"

Голодающим сотрудникам хлебозавода "Черкизово" возместят долги по зарплате после перехода завода под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", - написал мэр в твиттере.

Хлебозавод возобновит работу 21 декабря. Продукция будет выходить под прежним брендом.

Руководство комбината задолжало сотрудникам более десяти миллионов рублей. Генеральный директор уже задержан. Суд изберет меру пресечения в отношении Яна Соловьева 21 декабря.

Новости по теме
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.